Santé (Sint Maarten) : Ouverture d’un drive de dépistage Covid-19 à Pointe Blanche

Depuis lundi 11 janvier, les autorités sanitaires de Sint Maarten ont ouvert un Drive à Pointe Blanche dans la cadre de la campagne de dépistage contre la Covid-19. Ce service est gratuit pour l’ensemble de la population.

Le Drive est situé à Pointe Blanche sur le terrain avant le port et ouvert au public tous les jours de 9h30 à 11h30. Le ministre de la Santé Publique, du Développement Social et du Travail, Richard Panneflek encourage toutes les personnes qui présentent des signes et symptômes pouvant être liés au COVID-19 ou qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé à se manifester et se faire dépister._AF