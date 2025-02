SANTÉ : Sensibilisation à l’obésité à l’école Hervé Williams 

Dans le cadre du projet SXM No Obesity, l’école primaire Hervé Williams a accueilli des ateliers de sensibilisation visant à éduquer les jeunes élèves sur les bonnes pratiques alimentaires et l’importance d’un mode de vie sain.

Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 ont participé à des activités interactives et éducatives. Chaque séance débutait par le visionnage d’une courte vidéo suivi d’un échange pour expliquer les bases d’une alimentation équilibrée. Ensuite, les élèves ont été invités à composer leur assiette idéale à l’aide de photos représentant différents aliments. Cette activité leur a permis de comprendre la répartition idéale : moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de glucides, tout en insistant sur la modération des sucreries et boissons sucrées.

Un atelier de dégustation à l’aveugle leur a également été proposé, avec des agrumes et des boissons saines, pour éveiller leurs cinq sens tout en les sensibilisant à des alternatives alimentaires bénéfiques. Enfin, les animateurs ont questionné les élèves sur leurs habitudes alimentaires et leur hygiène de vie, en abordant des thèmes comme l’hydratation, le sommeil, et l’importance de l’activité physique.

Une initiative qui va au-delà des écoles

Porté par Akpéné Brégeau, professeure au lycée professionnel Daniella Jeffry, le projet SXM No Obesity soutenu par la Collectivité s’est élargi pour toucher un public plus large. À travers des défis sur les réseaux sociaux, des vidéos pédagogiques, et des exercices simples, le projet cherche à encourager les Saint-Martinois à adopter un mode de vie équilibré et lever les tabous autour de l’obésité, tout en sensibilisant dès le plus jeune âge, car la santé de demain commence avec l’éducation d’aujourd’hui. _Vx

Cuisine fusion allégée et savoureuse à découvrir le jeudi 20 février

Découvrez un menu healthy, fusion et allégé en 7 temps. Rejoignez l’équipe de SXM No Obesity le jeudi 20 février à 19h au restaurant pédagogique du lycée Daniella Jeffry à Concordia pour une expérience culinaire unique avec un menu dégustation à 30€. Amuse-bouche en trilogie, velouté de giraumon, tataki de thon aux graines de sésame, volaille farcie au chorizo, dessert exquis et fruits en folie, voilà déjà de quoi vous faire saliver. Ne manquez pas cette soirée alliant saveurs innovantes et bien-être, préparée par leurs talentueux élèves !

Infos et réservations : 06 90 32 95 42

