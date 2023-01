SANTÉ : Saint-Martin en phase pré-épidémique pour la grippe

Fièvre, toux, rhume, fatigue, courbatures, si la grippe connait un ralentissement de sa circulation en métropole, le virus s’installe bel et bien sur notre territoire. Dans son rapport du 4 janvier dernier, Santé Publique France classe Saint-Martin en phase pré-épidémique.

Outre la baisse de transmissions constatée en France métropolitaine, les virus grippaux font rage depuis le début de la saison en novembre dernier et se maintiennent à un niveau élevé. Santé Publique France met en garde quant au rebond possible malgré les indicateurs qui reculent en médecine de ville et aux urgences. Une nette augmentation des hospitalisations est soulignée, ainsi que les décès, en particulier chez les personnes âgées de 65 ans et plus. L’ensemble des départements et régions d’outre-mer est actuellement en phase épidémique de grippe excepté notre territoire classé pré-épidémique. La prudence doit donc être doublement de mise pour prévenir à la propagation du virus, surtout qu’une certaine diversité de types et sous-types de virus grippaux est observée. En Guadeloupe, le taux de positivité pour la grippe était en hausse avec une moyenne de 38% lors des deux dernières semaines de décembre 2022. Deux cas graves ont été admis en réanimation.

La diminution de la circulation du virus de la grippe s’explique par les congés de fin d’année qui ralentissent le phénomène épidémique. Un rebond est souvent observé après la rentrée, ce qui doit inciter la population à maintenir la plus grande vigilance pendant ce mois de janvier. Il est essentiel, parfois vital, pour les personnes à risque de se protéger en ayant recours à la vaccination contre la grippe saisonnière et le covid-19 qui, certes s’est fait plus timide ces derniers mois, mais est toujours d’actualité, causant les dommages qu’on lui connait. En complément de la vaccination, la meilleure prévention est d’adopter systématiquement les gestes barrières qui ont été plus que délaissés dernièrement. Se laver les mains, tousser et éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, porter un masque jetable ou lavable, aérer chaque pièce de vie, rester à distance des autres et limiter les contacts, tous ces gestes de distanciation sociale sont peut-être une mesure jugée peu conviviale pour certains mais ils sont, dans ce contexte-ci, un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications en limitant le risque de transmission de ces virus à l’entourage notamment les personnes à risques de forme grave de grippe. En résumé, ils protègent et sauvent des vies. Prenez soin de vous, et des autres._Vx

Bon à savoir : Un test rapide d’orientation diagnostique (TROD) de la grippe est réalisable en pharmacie, chez le médecin ou dans un laboratoire médical pour dépister les virus de la grippe A ou B (types les plus fréquents lors des épidémies saisonnières).

