Santé : Ralentissement du rythme de la vaccination contre le Covid-19

Début avril, 4 personnes sur 10 âgées de plus de 5 ans en partie française ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit au total 14 262 personnes. 37,9 % de la population ont reçu deux doses de vaccin (soit 13 391 personnes) et 17,2 % le rappel (soit 6080 personnes).

Si plus des deux tiers 65-75 ans ont reçu une dose, seuls 38,5 % ont reçu le rappel. Si parmi les 18-49 ans, 48 % d’entre eux ont eu une dose et 45 % deux doses, seuls 18 % ont fait faire le rappel.

Depuis début mars le rythme de vaccination s’est ralenti. Si entre février et mars, le nombre de première et seconde doses avait augmenté de 2 %, il est de l’ordre de 0,6 % en mars. Le nombre de troisième dose injectée a progressé de 15 % en février et de 3 % en mars.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui