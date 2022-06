SANTÉ PRÉVENTION : Parcours du Cœur avec Saint Martin Santé

Du 7 au 30 juin, l’association Saint Martin Santé située à Concordia lance son « Parcours du Cœur » en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie afin de sensibiliser la population saint-martinoise à prendre soin de sa santé cardiovasculaire.

Le Parcours du Cœur est la plus grande opération de prévention-santé organisée en France. Il a pour but de faire reculer les maladies cardiovasculaires par l’information, le dépistage et l’apprentissage de pratiques de vie plus saines. Sous l’égide de la Fédération Française de Cardiologie, il mobilise chaque année au printemps plusieurs centaines d’agglomérations, de villes et de communes dans tout le pays, y compris Saint Martin. L’association Saint Martin Santé part donc à la rencontre de la population pour échanger ensemble de la situation sur le territoire à propos d’un sujet trop souvent négligé. La parcours du cœur organisé par Saint Martin Santé est donc un évènement composé de plusieurs actions dont les dates sont reprises ci-dessous. En apportant aux participants des informations et des conseils sur la façon de prendre soin de leur santé cardiaque à tous les âges de la vie, le but direct du parcours du cœur est de reconnecter les Saint-Martinois avec un effort physique régulier en leur montrant qu’il peut être source de plaisir et contribuer à combattre très simplement les facteurs de risque cardiovasculaire pour ensuite leur donner des conseils d’hygiène de vie, à travers les messages d’information et de prévention conçus par la Fédération Française de Cardiologie. Les maladies cardiovasculaires causent 400 décès par jour en France. Elles sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans et les femmes et la seconde cause de mortalité chez les hommes. Saint Martin Santé organise en parallèle un concours ouvert à l’ensemble des participants avec possibilité de remporter une série de lots. Pour tenter sa chance, il suffit de remplir un questionnaire et prendre une photo avec le cœur géant emblématique dont le cliché sera posté sur la page Facebook de l’association. La photo qui sera la plus aimée (avec le moins de faute au questionnaire) remportera le concours « Parcours du cœur ». Un cœur qui va, c’est la vie qui bat. _Vx

Retrouvez l’équipe de Saint Martin Santé :

• Samedi 11 juin : Marché de Marigot

• Lundi 13 juin : Cité scolaire

• Mercredi 15 juin : Sandy Ground & Hope Estate

•Jeudi 16 juin : Caserne de Gendarmerie et Pompier

• Lundi 20 juin : Compagnies d’ambulances et entreprises

• Mercredi 22 juin : Collège de Quartier d’Orléans et Baie Orientale

• Jeudi 23 juin : Grand-Case

• Vendredi 24 juin : Agrément

• Lundi 27 juin : Centre hospitalier

Infos : 0801 108 899

contact@saintmartinsante.fr

http://www.saintmartinsante.fr/

Facebook : Saint Martin Santé

