Santé : Mise à disposition de masques à la Préfecture

Suite à l’annonce du Premier ministre Jean Castex sur les nouvelles mesures contre la Covid-19, des masques lavables pour enfants sont mis à la disposition du public.

Les masques sont disponibles au bureau de l’accueil de la préfecture, 23 rue de Spring à Concordia. L’accueil de la préfecture est ouvert le lundi, mardi et jeudi de 08h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30, le mercredi et vendredi matin, de 8h00 à 13h00 uniquement.

Tout comme le port du masque, les gestes barrières et les règles de distanciation sont essentiels pour la lutte contre la propagation du virus.