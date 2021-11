SANTE : Les îles de la Caraïbe où la vaccination est la plus élevée

42,25 % de la population âgée de plus de 12 ans de Saint-Martin a reçu au moins une dose de vaccin contre la covid-19 depuis le lancement de la campagne en janvier dernier. Pour les plus de 18 ans, le taux de couverture vaccinale est de 47,76 %. A Saint-Barth, 74,6 % des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Pour les plus de 18 ans, le taux de couverture vaccinale est de 79,05 %. Ces taux sont les plus élevés des Antilles Françaises et comptent parmi aussi les plus hauts de la Caraïbe.

Selon les données récoltées par la Carpha, la Caribbean Public Health Agency (dont les îles françaises ne sont pas membres), les territoires où le plus de résidents présentent un schéma vaccinal complet sont les îles Cayman, les Bermudes, Aruba et les îles Turks and Caïcos avec des taux respectifs de 82, 76, 72 et 69 % ; aux îles Cayman, 86 % de la population ont reçu au moins une dose, 78 % aux Bermudes, 78 % à Aruba et 69 % aux îles Turks and Caïcos.

Anguilla affiche également des taux élevés avec 61 % de la population totalement vaccinées et 63 % ayant reçu au moins une dose. De même que Curacao, Sint Maarten et Antigua avec un taux de vaccination complet respectif de 56, 57 et 53 %.

A Barbade, 46 % de la population ont reçu deux doses et 7 % au moins une dose, le taux de vaccination est de 52 % de la population. A Trinidad et Tobago, le taux vaccinal est de 45 %, au Surinam de 43 %, à la Dominique de 39 % et 34 % à Grenade.

Parmi les membres de la Carpha, les populations les moins vaccinées sont celles de Saint-Vincent et les Grenadines (25 % ont reçu au moins une dose), la Jamaïque (21 % ont reçu au moins une dose) et Sainte-Lucie (28 %). (soualigapost.com)