SANTE : L’éco-organisme DASTRI présent à Saint-Martin les 9 et 10 janvier prochains

DASTRI est l’éco-organisme national qui collecte et traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) perforants de 2 catégories de bénéficiaires : les patients en auto-traitement et les utilisateurs d’autotests de diagnostic des maladies infectieuses transmissibles.

Concrètement, un diabétique qui se pique chez lui détient une boite jaune qui lui est donnée par la pharmacie et qui est aussi récupérée par ce même pharmacien une fois pleine ou une fois qu’il n’en n’a plus besoin. La boite est ensuite détruite par banalisation, qui est un système qui vise à détruire l’ensemble des germes pathogènes et à rendre le déchet non dangereux.

L’activité de l’éco-organisme DASTRI s’articulera autour de trois missions:

La distribution de boîtes à aiguilles pour les patients

• La mise à disposition gratuite des collecteurs spécifiques appelés « boîtes à aiguilles» dans l’ensemble des pharmacies d’officine et des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé. Ces boites sont remises gratuitement aux patients en auto-traitement et utilisateurs d’autotests.

La collecte et l’élimination des déchets de soins

• La collecte et l’élimination de ces boîtes à aiguilles selon les réglementations environnementales spécifiques aux DASRI.

L’information et la sensibilisation

• L’information, la communication et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la filière (bénéficiaires du dispositif, professionnels de santé, collectivités territoriales, opérateurs du domaine des déchets) pour encourager au geste de tri.

Ce dispositif est entièrement pris en charge par DASTRI.

Laurence BOURET, déléguée générale de DASTRI sera présente à Saint-Martin les 9 et 10 janvier prochains.

L’occasion pour elle de rencontrer les professionnels de l’île ainsi que l’ensemble des acteurs. _AF

