Santé : Le public invité à privilégier les tests antigéniques

Suite à une pénurie en réactif pour les tests RT-PCR dans les laboratoires de Saint-Martin, la Préfecture appelle le public par voie de communiqué à privilégier les tests antigéniques.

Depuis l’émergence de la pandémie et le recours aux tests de détection SARS-CoV-2, les consignes adressées au public évoluent constamment et semblent davantage calquées sur les capacités du gouvernement à fournir le matériel adéquat que sur l’évolution de l’épidémie. Pour rappel, selon la littérature scientifique et la formule consacrée, les tests antigéniques rapides constituent «un outil supplémentaire pour réduire les chaînes de transmission virale. Ils viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la technique de référence pour la détection de l’infection à la Covid-19»

COVID-19 / Tensions capacitaires sur les tests PCR

Au regard de l’évolution de l’épidémie sur nos territoires et en Guadeloupe et des nouvelles mesures concernant les voyageurs, une forte tension sur la capacité de tests PCR est constatée. La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Agence régionale de Santé appellent les personnes devant se faire tester dans le cadre des voyages ou du pass sanitaire à privilégier l’utilisation des tests antigéniques (accessibles en pharmacies, auprès des infirmiers et des médecins) dont les résultats sont obtenus en 20 minutes. Les tests antigéniques de moins de 48 heures sont acceptés par l’ensemble des compagnies aériennes, pour les voyageurs, tant à l’international que sur les vols régionaux. Le recours aux tests PCR doit être réservé en priorité pour les personnes qui présentent des symptômes du covid-19, pour les cas contacts ainsi que pour les patients hospitalisés.