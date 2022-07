Santé : Le projet d’agrandissement de l’hôpital se concrétise

Le Centre hospitalier Louis Constant Fleming joue un rôle pivot dans l’offre de soins à destination de la population des Iles du Nord. Une réflexion entreprise pendant l’été 2021 a conduit à déposer un dossier permettant d’élargir et de conforter sa réponse aux besoins de santé.

Les objectifs principaux sont de passer de 92 à 106 lits et places, soit une augmentation de 15% de sa capacité d’accueil, d’envisager la création de lits de soins critiques sur l’Ile afin d’éviter bon nombre d’EVASAN et de regrouper dans ses murs l’ensemble du plateau médicotechnique d’imagerie et de biologie médicale, en partenariat avec les acteurs libéraux de l’île. C’est donc une augmentation substantielle de la qualité de l’offre de soin qui est proposé aux habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour réaliser la première phase de ce projet, essentiellement tournée vers l’offre ambulatoire, l’établissement a sollicité des fonds européens avec le soutien de la Préfecture et la Collectivité et c’est, épaulé par ces institutions, que l’établissement a obtenu à la fin de l’année dernière un accord de principe et deux conventions de financement de la part de l’union européenne.

Le mardi 21 juin dernier, Mme Galloni architecte dont le cabinet DPLG, désignée par appel d’offres pour élaborer les plans du futur bâtiment, a présenté au personnel hospitalier l’esquisse du projet tel qu’arrêté à l’issue d’une concertation entamée en mars 2022.

Le permis de construire a été déposé, tous les yeux sont tournés vers la prochaine étape, à savoir un début des travaux d’ici la fin de l’année après obtention du permis de construire.

Sans attendre et dès la prochaine rentrée, la phase d’étude de la 2ème tranche financée par le Ségur de la Santé avec le soutien de l’ARS, sera lancée.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui