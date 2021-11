SANTÉ : Le diabète, ce mal qui ronge 10% de la population saint-martinoise

L’association Saint Martin Santé redouble d’efforts en novembre, mois du diabète, dans son travail de prévention et de sensibilisation concernant cette pathologie.

Lors d’une conférence de presse, Chantale Thibaut, directrice de Saint Martin Santé, entourée d’Arlene Jeffry (psychologue), du Docteur Florence Frété (médecin généraliste), du Docteur Roland Magloire-Membeke (médecin généraliste) et d’Alouska Lake (infirmière libérale), n’a pas manqué de rappeler les chiffres alarmants liés à la maladie du diabète : si le pourcentage de diabétiques en métropole est de 5%, celui des habitants de Saint Martin tourne autour de 10% contre 8% dans les Antilles. Les principales causes de cette maladie « à mauvaise réputation » sont généralement des facteurs héréditaires, une mauvaise hygiène de vie (piètre alimentation, manque d’activité physique) et sédentarité. 2021 marque les 100 ans de la découverte de l’insuline, soulignant l’importance de l’accès aux soins pour traiter le diabète. L’insuline est une hormone naturellement produite par le pancréas, plus précisément par des cellules spécialisées situées dans les îlots de Langerhans. Elle permet au glucose (sucre) d’entrer dans les cellules du corps. Celles-ci utiliseront le glucose comme source d’énergie ou le mettront en réserve dans le foie et les muscles pour une utilisation future. En bref, elle joue un rôle de régulateur en maintenant la glycémie à des valeurs normales. Chez les patients diabétiques, le pancréas ne produit pas d’insuline ou pas suffisamment. Saint Martin Santé se dévoue au quotidien pour rétablir les fausses vérités circulant sur cette pathologie qui, par conséquent, est tue ou non dépistée. Le travail d’information est primordial dans le processus de compréhension et d’acceptation de la maladie, il mène alors aux soins indispensables pour un retour à une vie « normale » dont la prise d’insuline, sans attendre les conséquences irréversibles du diabète (cécité, amputation, dialyse). Sans oublier le stress généré par cet état, et ça, Saint Martin Santé l’a bien compris aussi, mettant en place des ateliers de bien-être, de sophrologie et d’activités sportives permettant ainsi aux patients de se reconnecter à soi et se retrouver ensemble. _Vx

> Saint Martin Santé, 45 Rue Louis Constant Fleming à Concordia

0801 108 899 (appel gratuit)

contact@saintmartinsante.fr