SANTÉ : Le dépistage, une nécessité pour lutter contre le VIH

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre, l’association AIDES et ses partenaires ont mené une semaine de sensibilisation, de prévention et de dépistages, multipliant les actions dans les quartiers. Retour sur ces quelques jours très chargés.

Si le constat reste alarmant avec 459 patients séropositifs à Saint-Martin et un tiers des nouveaux patients diagnostiqués positifs avec parfois un stade avancé de la maladie les empêchant de bénéficier d’un traitement précoce, il est indispensable de rappeler que si une personne atteinte du sida prend son traitement, le virus est indétectable, dès lors cette personne ne transmet plus le VIH. 95% des patients séropositifs présents sur le territoire de Saint-Martin et suivant leur traitement sont indétectables. Un dépistage régulier est primordial pour enrayer l’épidémie du VIH, ainsi que les campagnes de sensibilisation et de prévention. L’association AIDES œuvre au quotidien dans cette démarche. Du 28 novembre au 2 décembre 2022, toute l’équipe d’AIDES s’est attelée à mener des actions de dépistage gratuit du VIH, des hépatites B & C et des infections sexuellement transmissibles (IST), avec, entre autres, le renfort de la Croix-Rouge et du centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Les manifestations ouvertes à tout public se sont tenues dans plusieurs zones du territoire : à Quartier d’Orléans, au rond-point d’Agrément dont la statut Lady Liberty était parée du ruban rouge devenu le symbole universel de la lutte contre le sida et de la solidarité avec les personnes qui en sont atteintes, à Marigot sur le parking de la Collectivité, à l’hôpital de Concordia, à Sandy Ground mais aussi au dispensaire de Gustavia à Saint-Barthélemy le mercredi 30 novembre. Au total, l’association AIDES aura effectué 38 dépistages dans son bus mobile aménagé, le « Trodibus », et la Croix-Rouge dénombre 50 dépistages du VIH et IST grâce à son bus-santé. Au centre hospitalier Louis-Constant Fleming, les demandes de dépistage ont été plus timides avec une vingtaine mais l’équipe n’a pas manqué d’effort en proposant entre les séances d’information des animations de zumba. L’énergie investie par tous les acteurs lors de cette semaine de dépistage est remarquable, le réveil de la population pour lutter contre le sida se doit d’être accompagné d’une réelle volonté politique pour l’accès au traitement, partout, et pour tous. Dans le monde, une femme est infectée par le VIH toutes les deux minutes. Dans le monde, une personne décède du VIH toutes les minutes. Se faire dépister, c’est aussi protéger les autres. _Vx

