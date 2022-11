SANTÉ : L’antenne des Alcooliques Anonymes est ouverte à St Martin

Depuis leur fondation en 1935 aux États-Unis et leur arrivée en France en 1960, les Alcooliques Anonymes sont un mouvement indépendant de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir, dans l’anonymat le plus total.

La volonté première des AA est d’aider les alcooliques à atteindre l’abstinence et la préserver. L’alcoolisme est une maladie caractérisée par un désir puissant et compulsif de boire de l’alcool au détriment de toute autre considération. Pathologie émotionnelle et psychologique autant que physique, l’alcoolodépendance nuit à la santé, à la capacité de travail et au comportement relationnel et social. La consommation d’alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l’origine de 49.000 décès par an. Au niveau mondial, l’alcool est considéré comme le troisième facteur de risque de morbidité. Ouverte depuis juillet 2022 dans les locaux de l’association AIDES à Concordia, l’antenne des AA de Saint-Martin accueille les personnes ayant une addiction à l’alcool ou à toute autre substance.

La dénomination ne doit donc pas arrêter celles et ceux qui souffrent d’une dépendance autre que l’alcoolisme. Les réunions qui se déroulent tous les samedis de 17h à 18h en français, sont gratuites, peu importe l’âge, l’origine, l’identité sexuelle, les croyances, religion ou non. Seule la réunion de chaque premier samedi du mois est ouverte, donc accessible aux intéressés par le programme de rétablissement des AA ainsi qu’aux non-alcooliques concernés par le sujet, les autres samedis sont réservés aux personnes dépendantes. Toute personne désireuse de lutter contre son addiction et d’entamer le processus de guérison y est la bienvenue, dans une grande bienveillance et sans obligation d’engagement. Il suffit parfois d’un petit pas vers les autres pour sortir de la spirale destructrice de la dépendance. Si en parler est la première étape pour s’en libérer, les réunions AA offrent l’environnement indispensable pour le faire : tolérant et rassurant. _Vx

Saint-Martin Marigot Gratitude en action

Association AIDES

Rue de Spring, Marigot 97150, Saint-Martin

Devant le portail blanc du 37, prendre la petite impasse sur la droite. Porte blanche à droite à côté du digicode.

