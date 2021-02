Santé : La COM met deux personnels à disposition de l’hôpital pour contribuer à la campagne de vaccination

Deux agents de la Collectivité, sous contrat CDD, ont été mis à la disposition de l’hôpital Louis-Constant Fleming afin de contribuer à la campagne de vaccination Covid-19, actuellement en vigueur sur le territoire.

Cet engagement pris par le Président Daniel Gibbs a permis de recruter deux jeunes saint-martinois en fin de contrat de service civique ayant donné entière satisfaction dans leur travail.

Ces deux agents sont affectés au Centre de vaccination de l’hôpital, ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, dans le cadre d’un renfort en secrétariat opéré du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00. Ils sont chargés de la gestion quotidienne du planning des Professionnels de Santé Volontaires, 10 médecins intervenant sur 2 sites, et de l’accueil et de l’orientation de la patientèle.

Par cette action, le Président de la Collectivité a souhaité que l’institution territoriale apporte son soutien aux services de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et de la campagne de vaccination visant à protéger la population locale.