SANTE : La clinique Wataki veut soigner le corps et le territoire

Mardi 1er juillet, à 8h30, une nouvelle visite de la clinique Wataki s’est tenue sur les hauteurs de Concordia. En présence du préfet, Cyrille de Vély, et des professionnels de santé, la structure médicale privée annonce son ouverture d’ici quelques semaines.

Derrière le Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, un chantier discret façonne ce qui deviendra bientôt un pôle de santé incontournable pour les habitants de Saint-Martin et des îles voisines. Avec 30 lits d’hospitalisation complète et 20 places en hôpital de jour, la future clinique Wataki, portée par le groupe Manioukani, est pensée pour répondre aux besoins croissants en rééducation post-traumatique, locomotrice et neurologique. Le projet, piloté par le groupe Manioukani, branche sanitaire de la holding PEWEN, s’inscrit dans une démarche de santé publique régionale, en lien avec le Groupement Hospitalier de Territoire. Le bâtiment de deux niveaux, pour un investissement de 20 millions d’euros, intègre des normes de haute qualité environnementale et un plateau technique performant. Mais au-delà de la médecine, Wataki a un projet social. En créant plus de 100 emplois directs dès l’ouverture, la structure favorisera aussi l’insertion locale.

Une attention particulière sera accordée aux jeunes saint-martinois, qui bénéficieront de formations spécifiques via France Travail. Enfin, la clinique intégrera un dispositif de télémédecine pour mieux couvrir les zones isolées du territoire.

En réponse aux séquelles du cyclone Irma, à la croissance démographique et au vieillissement de la population, la clinique Wataki veut allier soins de qualité, éthique médicale et développement territorial. Une initiative bienvenue pour une île où les besoins en santé sont importants et urgents. _LM