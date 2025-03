SANTÉ / Fuites urinaires : briser le tabou pour mieux agir

Le lundi 24 mars à 11h, dans la salle Opale de la CCISM, l’association Saint Martin Santé, en collaboration avec la CPTS Saint-Martin, organise une conférence pour informer et sensibiliser sur l’incontinence urinaire.

L’incontinence urinaire concerne de nombreuses femmes, mais reste un sujet trop souvent ignoré. Pourtant, ces fuites involontaires ont des répercussions sur le quotidien : appréhension à sortir, à pratiquer une activité physique, ou même à rire sans crainte. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une conséquence inévitable du temps qui passe ou des grossesses, alors que des solutions existent pour améliorer, voire prévenir, ce trouble.

Une kinésithérapeute spécialisée et une sage-femme locale expliqueront les causes de l’incontinence urinaire et les moyens d’y remédier. L’accent sera mis sur la prévention et la rééducation, avec des conseils concrets pour mieux comprendre son corps et retrouver confiance en soi.

Cet échange, ouvert à toutes et tous, se déroulera dans un cadre bienveillant et informatif, autour d’un petit-déjeuner offert. Une occasion précieuse de poser ses questions, d’écouter des professionnels et de lever ensemble un tabou qui ne devrait plus en être un. _Vx

