SANTÉ : Ensemble contre le diabète !

Les participants se sont levés à l’aube pour se rassembler autour d’une seule cause : lutter contre le diabète. À 5h30 le samedi 12 novembre dernier, ils ont marché symboliquement dans le cadre du mois de sensibilisation à cette pathologie.

Après cet effort matinal, les organisateurs ont rejoint leurs stands installés en face du marché de Marigot pour proposer aux visiteurs un dépistage gratuit du diabète et les informer sur l’importance de la prévention. Plusieurs structures ont permis de rendre cette action possible : Saint-Martin Santé, qui œuvre au quotidien pour sensibiliser la population saint-martinoise aux dangers que représentent des maladies comme l’hypertension artérielle, l’obésité et le diabète, le Lion’s Club qui a ajouté une touche musicale et rythmique à l’évènement en amenant des djembés, le Rotary, la Croix-Rouge dont les bénévoles, encadrés par le Docteur Frédéric Olivo, allaient à la rencontre des passants pour échanger avec eux, et d’autres associations partenaires. Plusieurs jeunes étaient présents au sein de l’organisation, se mêlant aux personnes âgées dans une dynamique naturelle de lien intergénérationnel. Kildine, diététicienne à Saint-Martin Santé, avait confectionné pour l’occasion des collations nutritives et pauvres en sucre.

Le diabète peut être une maladie silencieuse qui fait des ravages irréversibles, en 2019 en France, plus de 4,5 millions de personnes en France étaient diabétiques, mais environ 1 million d’entre elles l’ignoraient. D’où l’urgence de se faire dépister. De plus, 6,7 millions de personnes sont décédées en 2021 en raison de leur diabète, soit une augmentation de 2,5 millions par rapport à 2019 qui comptaient déjà malheureusement 4,2 millions de décès. Le diabète n’est pas à prendre à la légère et plusieurs facteurs de risque favorisant l’apparition et le développement de la maladie entrent en ligne de compte : tabagisme, sédentarité, obésité et surpoids, hypertension artérielle, manque d’activité physique et mauvaise alimentation. L’association Saint Martin Santé organise régulièrement des actions de dépistage, n’hésitez donc pas à les contacter, et prenez soin de vous. _Vx

Infos : 0801 108 899

contact@saintmartinsante.fr

http://www.saintmartinsante.fr/

Facebook : Saint Martin Santé

Adresse : 45 rue Constant Fleming à Concordia

