SANTÉ – CULTURE : Conférence sur les bienfaits de l’art sur le cerveau ce samedi à la CCISM

Dans le cadre de la Semaine des Artistes qui se déroule du 11 au 15 avril à la CCISM, l’association Art For Science invite les artistes et le public à assister à une conférence-exposition passionnante en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ce samedi à 13h à la CCISM à Concordia.

Les innombrables bienfaits de l’art sur le cerveau ne sont plus à prouver. L’association Art For Science, fondée par Mélanie Dal Gobbo et Thomas Roubira, entreprend des actions de sensibilisation au fonctionnement du cerveau comme cette conférence-exposition qui aura lieu ce samedi 15 avril à la CCISM en clôture de la Semaine des Artistes. Dès 13h, l’exposition sera ouverte au public qui pourra découvrir les œuvres d’une quinzaine d’artistes saint-martinois faisant partie de la famille d’Art For Science. Les œuvres exposées, créées spécialement pour l’évènement et mises en vente au profit de la recherche scientifique à laquelle contribue Art For Science, raconteront le cerveau selon la perception des artistes qui seront présents pour échanger avec le public. À 14h, la grande conférence commencera et sera animée par Isabelle Wachsmut, responsable de projets à l’OMS en charge du mouvement Art Impact For Health and SDGs, Karima Kahlaoui, psychologue et neuropsychologue à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel de Montréal et Mélanie Dal Gobbo, co-fondatrice de l’association Art For Science. La conférence s’annonce aussi riche que passionnante que ce soit par les présentations que par les échanges directs avec les artistes, elle se donnera en français avec une traduction en anglais dans les audioguides grâce à une interprète. Parce que le sujet du cerveau est aussi illimité que les bienfaits de l’art sur la santé, des master classes, gratuites et accessibles à tous en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé, se poursuivront les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 avril avec des thématiques diverses et variées comme lutter contre la pauvreté grâce à l’art (pour les associations, le 17 avril à 10h à Hope Estate), une rencontre pour les acteurs économiques désirant devenir mécène d’Art For Science (le 17 avril à 16h30 à Hope Estate, le 19 avril à 10h à Terres Basses), l’éducation et l’empowerment cérébral toujours grâce à l’art ((le 18 avril à 18h à Terres Basses), ou encore une masterclass dédié à la santé (le 18 avril à 19h30 à Terres Basses) et une autre sur les addictions (le 19 avril à 14h à Terres Basses). Retrouvez tous les liens d’inscription de ces évènements ci-dessous. _Vx

L’art et le cerveau par Art For Science

Ne ratez pas les évènements de cette semaine spéciale où l’OMS est sur notre territoire, 7 évènements gratuits vous sont proposés (gratuit vous avez juste à vous s’inscrire ) :

Conférence – Exposition Benefits of art on the brain / Bienfaits de l’art sur la santé : Samedi 15 Avril

Fighting poverty thanks to art / lutter contre la pauvreté grâce à l’art : Lundi 17 Avril

Became an donnor / devenir mécène d’Art For Science : Lundi 17 Avril hope Estate 4:40 pm

Becaming a donnor / devenir mécène d’Art For Science : Mercredi 19 Avril Terre Basse villa Jasper 10 am

Improve education thanks to art / mieux grandir grâce à l’art : Mardi 18 Avril

Better health thanks to art / meilleure santé grâce à l’art : Mardi 18 Avril

Fighting addiction thanks to art / lutter contre les addictions grâce à l’art : Mercredi 19 Avril

Infos : https://www.artforscience.eu

