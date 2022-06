SANTE : Bientôt une communauté professionnelle territoriale de santé à Saint-Martin

Le territoire de Saint-Martin devrait prochainement être doté d’une CPTS. Une CPTS est une communauté professionnelle territoriale de santé. Les CPTS sont l’une des mesures issues du plan gouvernemental «Ma Santé 2022 » visant à transformer le système de santé en France.

«Les CPTS sont conçues pour aider les professionnels de santé à mieux structurer leurs relations et mieux se coordonner », précise l’agence régionale de santé (ARS). Les acteurs concernés sont les professionnels de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié, les établissements de santé, des acteurs de la prévention ou de la promotion de la santé, des établissements et services médico-sociaux, sociaux, etc. « La CPTS se distingue des structures d’exercice coordonné du type maison et centre de santé par le fait qu’elle répond aux besoins de la population d’un territoire», complète le ministère de la Santé.

L’agence de Guadeloupe a signé une convention avec la SAS SOW CSP Santé chargée de l’écriture du projet de la CPTS à Saint-Martin. L’ARS a attribué une subvention à hauteur de 18 960 euros au titre du fonds d’intervention régional (FIR). (soualigapost.com)

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui