SANTÉ : Activité aquatique pour les séniors ce samedi 8 avril à l’Hommage Hôtel

Le panel d’animations d’activité aquatique proposées par les stagiaires de la formation du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation continue ce samedi 8 avril avec Yann Hodge et sa matinée de prévention de la santé pour les séniors.

Après avoir fait la part belle aux enfants et aux adultes, Yann a choisi de mettre à l’honneur les personnes âgées avec sa matinée d’aquasanté qui aura lieu ce samedi de 8h30 à 11h30 à l’Hommage Hôtel de Baie Nettlé dont la piscine est constituée de différents niveaux pour rentrer dans l’eau, facilitant l’accès pour les séniors. Les participants de cette manifestation seront issus de l’EHPAD Bethany Home et des associations comme la Couronne et l’ALEFPA – Le Manteau. Mise en place par la Collectivité et le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive Antilles Guyane (CREPS), la formation de maître-nageur attend des canditat.e.s de penser, créer et concrétiser un projet d’animation d’activité aquatique destiné au public pour faire valider les deux premiers modules de la formation. Avec l’énorme soutien de l’association Tous à l’Ô, Yann Hodge lancera sa matinée d’aquasanté avec de l’aquagym et de l’aquarelaxation, avec trois sessions de 45 minutes dont la première débutera à 9h. L’association Saint Martin Santé sera également présente lors de la manifestation pour informer le public sur la nutrition et le bien vieillir. Encore un joli programme et la promesse d’un bel évènement ! _Vx

Infos : 06 90 23 06 22

