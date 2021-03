Santé : Accélération de la vaccination à Saint-Martin

L’Agence Régionale de Santé veut accélérer la vaccination dans les îles du Nord afin de créer une immunité de la population. A la fin du mois d’avril, la campagne s’ouvrira ainsi à l’ensemble de la population.

Aujourd’hui, la vaccination concerne les personnes de plus 75 ans et les personnes de tout âge atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité. Celles qui ne rentrent pas dans les cases car elles sont plus jeunes ou ne présentent pas de comorbidités, peuvent quand même s’inscrire pour se faire vacciner, ont confirmé les autorités samedi matin à Quartier d’Orléans ; la condition étant d’avoir plus de 18 ans.

La vaccination se fait soit au centre hospitalier soit en ville chez des médecins et autres professionnels de santé. «Le vaccin AstraZeneca est réservé aux plus de 55 ans», précise Valérie Denux, la directrice générale de l’ARS qui veut aussi rassurer le public. «Plus de 20 millions de personnes ont eu ce vaccin dans le monde et le nombre de complications reste très faible.»

«Concernant le Pfizer, plus de 20 000 doses ont été injectées en Guadeloupe et dans les îles du Nord et aucune complication n’a été observée», souligne la directrice. Cependant à la suite de la deuxième injection des signes de fatigue et de la fièvre peuvent apparaître selon les personnes. «Mais c’est normal, c’est la réaction normale du corps à tout vaccin », insiste-t-elle.

A ce jour les trois vaccins disponibles à Saint-Martin sont le Pfizer, le Moderna et l’AstraZeneca. Selon le lieu de vaccination, il est possible de choisir le type de vaccin. «Le Pfizer et le Moderna sont identiques ; l’AstraZeneca administré aux plus de 55 ans », rappelle Valérie Denux.

Les modalités de prise de rendez-vous

– Une inscription en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV choisies par ces centres de vaccination ;

– Une inscription via son médecin traitant ;

– Une inscription via un numéro d’appel unique pour notre région (Guadeloupe et îles du Nord) sur la plateforme dédiée au public et aux professionnels « TAP/RIPOSTE COVID 19 » au 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8H à 17H