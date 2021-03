SANTE : 28 nouveaux cas de Covid-19 dont 7 cas de variant en partie française

L’agence régionale de santé (ARS) a dénombré du 1er au 7 mars 28 nouveaux cas de covid-19 sur le territoire de Saint-Martin contre 26 la semaine précédente. Cela porte à 1 602 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés en partie française depuis un an. Des cas isolés de variants sont toujours détectés sur Saint-Martin : cette semaine 3 nouveaux cas du variant anglais, 4 des variants sud-africain et brésilien ont été enregistrés.

Au 10 mars, 5 patients confirmés Covid sont pris en charge dans le service de médecine du centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

La semaine dernière, 721 tests PCR et antigéniques faits par les professionnels de santé du territoire ont été réalisés pour un total de 23 102 tests depuis un an.

« Les indicateurs épidémiologiques montrent une situation stable cette semaine par rapport à la semaine dernière, mais confirment néanmoins que le virus continue de circuler activement sur le territoire. Le taux d’incidence hebdomadaire supérieur au seuil d’alerte est stable par rapport à la semaine dernière et s’établit à 78/100 000 habitants contre 73/100 000 habitants. Le taux de positivité hebdomadaire, de 3,9%, est stable par rapport à la semaine dernière, (vs 3,2%) et reste inférieur au seuil de vigilance. La stabilité des indicateurs doit nous encourager à poursuivre les efforts », commente l’ARS.

Tests : les drives seront fermés pour le week-end de Pâques

Le drive installé à Marigot (derrière le Mac Donald) reste ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 11h. Le drive porté par la croix rouge, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés côté français. Il propose des tests PCR le matin, de 8h à 11h puis des tests antigéniques à partir de 11h30 jusqu’à 14H00 et le samedi de 8h à 12h pour les tests PCR et antigéniques.

La capacité de prélèvement de test PCR pour Saint-Martin, cette semaine, est de 150 par jour pour les deux drives (Marigot et Hope Estate).

A noter que l’institut Pasteur de Guadeloupe, qui traite les tests PCR réalisés à Saint- Martin, sera fermé le vendredi 2 avril (vendredi saint), samedi 3 et le lundi 5 avril (lundi de Pâques). Les drives d’Hope Estate et de Mc Donald le seront également. Chacun est appelé à s’organiser en conséquence. Les cas contact et/ou les personnes devant être hospitalisées sont invités à se rapprocher du Laboratoire Bio Pôle Antilles au 05 90 77 68 88.

Le vaccin Astra Zeneca est disponible à Saint-Martin

A Saint-Martin, la vaccination concerne les personnes de plus de 75 ans et désormais les personnes de tous âges atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité. Les professionnels de santé au sens large (soignants des établissements et libéraux, administratifs des établissements de santé et médico-sociaux, transporteurs sanitaires, pompiers) sont aussi invités à se faire vacciner.

La vaccination via le vaccin Astra Zeneca commence cette semaine sur le territoire. Il est réalisé en ville par les médecins traitants, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. Le centre de vaccination, pour le vaccin Pfizer Bio NTech se situe toujours à l’hôpital Louis-Constant Fleming et reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi.

Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le 13 janvier, 816 personnes ont reçu leur première injection et 191 personnes ont reçu leur deuxième injection.