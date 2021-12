SANTE : 2,2 fois moins de contaminations en novembre qu’en octobre

Les autorités sanitaires des deux côtés sanitaires ont enregistré 160 nouveaux cas de covid-19 en novembre, 94 en partie hollandaise et 66 en partie française. C’est 2,2 fois moins de contaminations que le mois précédent. Pour rappel en octobre, 203 cas avaient été confirmés en partie hollandaise et 159 en partie française. Au total depuis la crise, 3 973 personnes ont été infectées en partie française et 4 588 en partie française.

Aucun décès n’a été déploré par les autorités de l’île en novembre, le nombre de résidents morts de la covid est de 75 en partie hollandaise et 56 en partie française.

Au 1er décembre, deux patients confirmés covid, sont hospitalisés au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. (soualigapost.com)