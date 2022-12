SANTÉ / 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le SIDA

La semaine est chargée pour l’association AIDES et ses partenaires avec de nombreuses actions de sensibilisation et de dépistage du sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) dans plusieurs quartiers du territoire.

En guise de lancement, une conférence-débat s’est d’abord tenue lundi soir dans les locaux d’AIDES à Concordia sur la PREP, stratégie innovante de prévention du VIH dont l’acronyme signifie prophylaxie pré-exposition ou comment éviter une infection grâce à un traitement qui démarre avant et après un éventuel contact avec le VIH et qui s’adresse principalement aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et aux travailleuses-eurs du sexe, disponible sur ordonnance avec un suivi et des dépistages réguliers. Le docteur François Bissuel, infectiologue au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming et partenaire de l’association AIDES dans cette semaine d’actions ainsi que la Croix-Rouge, l’ARS, COREVIH et Safe SXM qui défend les droits LGBT+, souligne l’importance de sensibiliser le public cible à l’existence de la PREP qui réduit de 86% le risque de transmission. Pour rappel, une personne porteuse du VIH ne transmet pas systématiquement le virus. Si 1% de la population saint-martinoise est touchée par le VIH, ce qui fait du territoire de Saint-Martin une des régions de France les plus impactées par l’épidémie, la sensibilisation, l’information et la prévention doivent être générales pour éradiquer ce réel problème de santé publique qui a continuer de se propager silencieusement lors de la crise sanitaire du covid. Ce 1er décembre représente aussi une journée de mémoire et de souvenir en l’honneur des personnes décédées du sida. Stop à la maladie, stop aux préjugés, stop aux inégalités. _Vx

Infos : 06 90 68 91 50 – 05 90 58 65 23

Facebook : Aides Saint-Martin

aides.stmartin@hotmail.fr

AIDES Saint Martin, 37 Route de Spring à Concordia

http://www.aides.org/

Pour faire un don : https://don.aides.org

Programme des actions proposées au public en cette semaine de lutte contre le sida :

• Jeudi 1er décembre :

— Quartier d’Orléans (à côté de Suki et du marché) : dépistage dans le bus-santé de la Croix Rouge et le Trodibus (bus mobile aménagé) d’Aides à Quartier d’Orléans (à côté du marché) de 9h à 12h30.

— Rond-point d’Agrément : dépistage de 17h à 22h (bus-santé et Trodibus)

— Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming : stand de prévention et d’information, ainsi qu’une journée de dépistage de 9h à 16h

— Marigot, parking de la Collectivité : dépistage de 8h à 13h

• Vendredi 2 décembre :

— Sandy Ground au Dock 46 : dépistage dans les deux bus et animations festives de 19h à 22h

