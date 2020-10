Santé : 15 nouveaux décès liés au Covid-19 à déplorer en Guadeloupe

1 048 nouveaux cas supplémentaires confirmés ont été enregistrés pour la semaine du 21 au 27 septembre 2020. Cela porte à 5 528 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés par tests PCR en Guadeloupe. 15 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer.

La circulation du virus reste très active sur le territoire de la Guadeloupe. Celui-ci connait une stabilisation par rapport à la semaine dernière sur la même période considérée.

Sur cette période, 4 615 tests supplémentaires ont été réalisés grâce aux campagnes en commune, aux laboratoires et aux hôpitaux, avec un nombre total de 55 187 tests réalisés.

7 clusters sont en cours d’investigation. Les derniers clusters identifiés indiquent que la transmission du virus se fait très souvent dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle.

Le nombre de personnes admises à l’hôpital augmente et avec lui le nombre de cas graves liés à des patients fragiles présentant des comorbidités. L’activité hospitalière reste très intense. Au dimanche 27 septembre, il y avait 32 personnes COVID + hospitalisées dans le service de réanimation du CHUG.

Le CHBT et la Clinique des Eaux claires sont en appui conformément au plan ORSAN déclenché par l’ARS. Un renfort du service de santé des armées est arrivé le week-end dernier et des EVASAN vers la Martinique et la Guyane sont activables selon les besoins.

Sur la période, 15 nouveaux décès sont à déplorer, majoritairement des hommes, ayant tous pour point commun la présence de comorbidités liées à des maladies chroniques. La moyenne d’âge pour les Hommes est de 76 ans et pour les Femmes de 78 ans. Il est à noter qu’un tiers de ces personnes avaient entre 55 et 75 ans. Ce qui porte à 57 le nombre total de décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie. Dans le même temps, le service de réanimation a permis 13 sorties de patients stabilisés vers la médecine.