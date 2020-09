SANTE : 112 nouveaux cas de covid-19 sur l’île la semaine dernière

Pour la troisième semaine consécutive, l’île a compté plus de 110 nouveaux cas de covid-19 en l’espace de sept jours et pour la première fois, ils sont plus importants en partie française qu’en partie hollandaise : 74 contre 38.

Le nombre de cas cumulés est de 330 en partie française et de 549 en partie hollandaise, les cas actifs de 117 et 100.

La semaine dernière 261 tests PCR ont été réalisés en partie française et 179 en partie hollandaise contre respectivement 194 et 82 la semaine d’avant.

Depuis la fin du mois d’août, 117 nouveaux cas ont été confirmés en partie française sur 455 tests et 105 cas sur 261 tests en partie hollandaise.

21 résidents de la partie française sont hospitalisés (18 à Saint-Martin, 2 en Guadeloupe et 1 en Martinique) et 5 de la partie hollandaise.