Sanitaire : L’application « ICC AOKpass » testée pendant quatre semaines entre Paris et les Antilles

La compagnie aérienne Air France a débuté jeudi dernier entre Paris et les Antilles le test de la solution de digitalisation des résultats de tests Covid-19 « ICC AOKpass », qui devrait lui permettre de vérifier ces informations médicales de manière sécurisée et de fluidifier le parcours client en aéroport.

Testé à partir du 11 mars 2021 et pendant quatre semaines entre sa base de Paris-Roissy et les aéroports de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, le certificat sanitaire numérique ICC AOKpass développé par MedAire/International SOS a été choisi par la compagnie nationale française mais aussi Air Caraïbes, French Bee et Corsair. L’essai s’effectue uniquement sur la base du volontariat, « afin de tester en conditions réelles le fonctionnement de l’application et de recueillir les avis de clients testeurs », précise Air France qui « partagera ce retour d’expérience » avec les autres compagnies de l’alliance SkyTeam, « lesquelles testent actuellement différentes solutions de digitalisation des documents sanitaires »

L’application mobile, disponible sur smartphone, permet aux passagers d’enregistrer de manière sécurisée les résultats de leur test Covid-19 réalisé dans un laboratoire partenaire (AOKpass est partenaire de nombreux laboratoires, dont les groupes Cerballiance et Biogroup en France).

Une fois à l’aéroport, les passagers présentent leur smartphone en lieu et place d’un test papier. L’ICC AOKpass vérifie alors que le test présenté est valide et conforme à la réglementation du pays de destination « via un réseau sécurisé par la technologie blockchain ».