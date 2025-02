SALON DE L’ARTISANAT : Ouverture des inscriptions jusqu’au 19 février

La Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin organise son 2ème salon de l’artisanat, le samedi 5 avril de 9h à 18h, sur le Front de Mer de Marigot.

À travers cet événement culturel dont la 1ère édition avait rassemblé une quinzaine d’artisans en avril 2024, la Collectivité de Saint-Martin souhaite valoriser les créateurs locaux et permettre au grand public de découvert les savoir-faire et les créations de Saint-Martin. Une occasion de mettre en relation les artisans et le public, de leur donner l’opportunité de présenter et vendre leurs produits, ou de prendre des commandes.

Ce salon de l’artisanat est ouvert aux professionnels et artisans sculpteurs, ébénistes, tapissiers d’ameublement, céramistes, couturiers, bijoutiers, vanniers, ferronniers d’art, peintre, et plus encore. Les inscriptions ont lieu jusqu’au mercredi 19 février. La participation financière est de 50€ par exposant pour la journée, elle comprend des démonstrations et/ou ateliers, et la vente de produits artisanaux. La participation est soumise à sélection avec un nombre de places limitées, soit une vingtaine d’exposants.

N’hésitez pas à vous inscrire via le formulaire pour présenter vos créations :

Infos : directionactionculturelle@com-saint-martin.fr

