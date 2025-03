Salle comble à la CCISM : Les Saint-Martinois mobilisés pour l’adhésion à l’OECO

Invitée au dialogue citoyen lundi dernier, la population saint-martinoise s’est déplacée en masse pour comprendre les enjeux et l’impact qu’entraînera l’adhésion de Saint-Martin à l’OECO (Organisation des États de la Caraïbe Orientale).

“C’est un moment historique pour Saint-Martin”. Tels sont les mots employés par le président Louis Mussington en préambule. Créée le 18 juin 1981, l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale a pour objectif principal de favoriser l’intégration régionale et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Les avantages d’adhérer à l’OECO sont multiples : libre circulation des personnes (notamment à travers les échanges éducatifs et culturels), meilleur accès aux soins de santé, des initiatives mieux soutenues pour la jeunesse, une réponse plus efficace en cas de catastrophe naturelle, et une connectivité maritime et aérienne améliorée. « Nous avons besoin que les entreprises de transport et de fret maritime mettent un point d’honneur à ouvrir leurs routes maritimes et aériennes, les pénuries des dernières semaines dans les supermarchés nous l’ont bien montré » déclare Jules Didacus, Directeur général de l’OECO, sous une pluie d’applaudissements.

« L’adhésion de Saint-Martin à l’OECO est l’une des plus stratégiques de ce programme car grâce à sa particularité du bilinguisme, elle est un pont symbolique entre les membres anglophones et francophones de l’organisation » ajoute Louis Mussington, approuvé unanimement par le public.

Plébiscité par la population, cet événement marque une étape clé pour Saint-Martin. Cette adhésion sera officiellement actée aujourd’hui, mercredi 19 mars 2025.

