SAISON CYCLONIQUE : Une vigilance renforcée dans la Caraïbe jusqu’en novembre

La saison cyclonique 2025 a débuté officiellement ce dimanche 1er juin et s’annonce plus active que la normale, selon les prévisions publiées par plusieurs agences météorologiques internationales. Jusqu’au 30 novembre prochain, le bassin Atlantique, incluant la mer des Caraïbes, sera sous surveillance renforcée.

Les premières estimations annoncent entre 13 et 18 tempêtes nommées, dont 7 à 10 pourraient devenir des ouragans, avec jusqu’à 5 ouragans majeurs (catégorie 3 ou +). Ces chiffres, plus élevés que la moyenne 1991-2020, s’expliquent par la chaleur anormale des océans et la possible arrivée d’un épisode La Niña, propice à l’intensification des systèmes tropicaux.

La liste 2025 reprend les noms de 2019, à l’exception de Dorian, remplacé par Dexter. Parmi les premiers noms attendus cette saison figurent Andrea, Barry, Chantal, Erin, Gabrielle, Humberto, Olga ou encore Pablo. Si l’un de ces systèmes devait frapper l’arc antillais, son nom pourrait être retiré de la liste en 2026.

Les autorités rappellent qu’un seul ouragan suffit à causer des dégâts considérables. En dépit de l’incertitude entourant le nombre exact de phénomènes, la vigilance doit rester maximale sur l’ensemble de l’arc antillais. À Saint-Martin, les services de l’État, la collectivité et la population sont appelés à rester mobilisés et à se préparer dès à présent, en suivant les consignes de sécurité et les bulletins d’alerte. _Vx