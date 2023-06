SAISON CYCLONIQUE : Des prévisions proches de la normale

Le 1er juin dernier marquait le début de la saison cyclonique qui prendra fin dans six mois, le 30 novembre 2023. La Collectivité de Saint-Martin appelle la population à prendre connaissance des informations mises à disposition sur son site et à se préparer pour le moment du pic de la saison d’août à octobre.

Selon les prévisionnistes français et américains, la présence d’El Niño devrait limiter la formation de cyclones sur le bassin atlantique, ce qui laisse présager une saison « normale » des ouragans. El niño est un phénomène climatique particulier qui survient tous les 3 à 7 ans associé à une augmentation des températures de l’air et de l’eau, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies ailleurs. Il dure généralement entre six et dix-huit mois. Même si les températures sont plus élevées, l’influence de ce courant côtier saisonnier limite les facteurs favorables à une activité cyclonique intense. La formation d’ouragans majeurs reste néanmoins probable. Pour la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 12 à 17 tempêtes nommées sont à prévoir avec des vents de 62km/h ou plus. Parmi celles-ci, 5 à 9 phénomènes pourraient devenir des ouragans avec des vents de 120km/h ou plus dont 1 à 4 ouragans majeurs de catégorie 3, 4 ou 5, avec des vents de 180km/h ou plus. L’indice de confiance de la NOAA est de 70%. Plus concrètement aux Antilles, le mois de juin s’annonce orageux avec des quantités de pluie inférieures ou proches de la normale, également en juillet et en septembre. La température de la mer en surface sera quant à elle légèrement plus élevée ce qui occasionnera une élévation de la température de l’air pendant la saison cyclonique 2023 dont les noms des éventuels ouragans établis par l’Organisation Météorologique Mondiale sont désormais connus : Arlene, Bert, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophélia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince et Whitney. Préparez-vous dès maintenant. _Vx

Infos saison cyclonique de la Collectivité :

https://urlz.fr/m96W

