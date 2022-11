SAINT MARTIN’S DAY : Mémorable 11 novembre 2022

Comme chaque année, les festivités du 11 novembre promettent d’être grandioses. L’édition 2022 n’a pas dérogé à la règle. Retour sur cette journée qui est dorénavant rentrée dans les annales de Saint-Martin avec l’Unity Flag adopté comme symbole culturel officiel.

La traditionnelle journée de célébrations de la fête patronale et culturelle de Saint-Martin a débuté à 8h avec la cérémonie œcuménique à l’église Méthodiste du Tabernacle de Quartier d’Orléans suivie par le dépôt de gerbes au monument de la Frontière avec toute la délégation officielle de Saint-Martin et de Sint Maarten. Plusieurs élus du côté hollandais arboraient de magnifiques tenues représentant l’Unity Flag. Avec un peu de retard, le défilé tant attendu des troupes s’est lancé sur le long de la route principale, imperturbable malgré quelques ondes de pluie. Les officiels, installés au niveau de la pharmacie de Quartier d’Orléans, n’ont rien manqué du spectacle, grandiose. Adultes, enfants, tous marchaient au pas, au rythme des tambours. Tous les drapeaux de l’île ont suivi le même vent, y compris l’Unity Flag, vedette de cette édition 2022.

Le cortège officiel s’est ensuite dirigé vers le parking du stade Thelbert Carti pour les allocutions officielles dont celle de Rodolphe Samuel, ministre de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports qui a invité Lasana Sekou à le rejoindre sur scène sous de vifs applaudissements, Dominique Democrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, William V. Marlin, 1er vice-président du parlement de Sint Maarten, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord qui saluait cette célébration solennel de l’amitié sous le signe de la culture partagée dont il retenait deux termes forts, la fraternité et l’intégrité, et enfin, Silveria Jacobs, première ministre de Sint Maarten, et Louis Mussington, président de la Collectivité, ont tous les deux exprimé leur fierté de célébrer la culture saint-martinoise, ne manquant pas de raconter quelques anecdotes d’antan et de citer les grands noms de l’Histoire de Saint-Martin. La chanteuse de grand talent, Malaïka Maxwell, a livré une superbe prestation en interprétant la chanson « St Maarten is my home » de Lino Hughes laissant l’assemblée émue. Pour conclure la cérémonie, Dominique Louisy, Louis Mussington, Silveria Jacobs et Rodolphe Samuel ont signé l’adoption officielle de l’Unity Flag comme symbole culturel de Saint-Martin, ajoutant une raison de plus de faire la fête. _Vx

814 vues totales, 814 vues aujourd'hui