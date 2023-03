Saint-Martin représenté au Salon International de l’Agriculture à Paris

C’est la première fois depuis sa création en 1870 sous le nom de « Concours Général Agricole » que le célèbre Salon International de l’Agriculture accueille le territoire de Saint-Martin, avec la Guavaberry en invitée de marque pour les visiteurs.

Installé au Parc des Expositions de la Porte de Versailles depuis 1925, la plus grande manifestation européenne du domaine agricole était tout d’abord réservée aux animaux pour évoluer au fil des années et ouvrir officiellement en 1964 sous le nom de Salon International de l’Agriculture. Les milliers de visiteurs s’y pressent chaque année et la réputation mondiale de l’évènement pousse de nombreuses personnalités politiques à y assister. Avec une moyenne de 600.000 à 700.000 visiteurs français et internationaux chaque année, le Salon International de l’Agriculture revient en force après la crise sanitaire qui a obligé une fermeture anticipée en 2020. Jusque-là absent de l’évènement incontournable du monde agricole, Saint-Martin est désormais représenté dignement grâce à la Chambre Consulaire Interprofessionnelles de Saint-Martin (CCISM) qui possède son propre stand à portée internationale. Pour cette première participation, la CCISM, soutenue par la Collectivité de Saint-Martin par les élus Valérie Fonrose et Arnel Daniel accompagnés d’Elie Touzé, directeur de l’économie bleue et de la croissance verte, a choisi de faire rayonner la Guavaberry, cette baie typique de notre territoire. Le producteur Golden Grove Farm et le transformateur Guavaberry Colombier Tradition ont accompagné la CCISM dans cette belle aventure de promotion du patrimoine agricole saint-martinois, permettant ainsi aux visiteurs et aux professionnels une dégustation, qui n’ont pas manqué de curiosité en découvrant ce fruit des caraïbes. Le député Frantz Gumbs, entouré de la Chambre Économique Multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy, la sénatrice Annick Pétrus et Melissa Lake représentant la Collectivité de Saint-Barthélemy ont visité ledit stand promotionnel pris d’assaut par les visiteurs. Avec cette présence active au sein du Salon International de l’Agriculture du 25 février au 5 mars prochain, l’équipe de la CCISM, représentée sur place par la présidente Angèle Dormoy et son directeur Julien Bataille, a pour volonté de promouvoir les produits locaux saint-martinois, de valoriser notre savoir-faire en présentant la filière agricole du territoire et de développer les réseaux institutionnels porteurs pour le développement de Saint-Martin.

Pari déjà réussi vu que des chefs étoilés ont déjà pris contact avec les représentants de Guavaberry Colombier Tradition et Golden Grove Farm pour incorporer le Guavaberry dans leur cuisine. _Vx

