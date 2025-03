Saint-Martin rejoint l’OECO : un pas décisif pour l’intégration régionale

La Collectivité de Saint-Martin a franchi une étape majeure dans son histoire en devenant le 5e membre associé de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO). L’adhésion a été officialisée la veille de la 76e réunion plénière de l’OECO, les 19 et 20 mars 2025, à l’Anse Marcel.

Sous la présidence du Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, cet événement a réuni dix chefs de gouvernement (un absent), en présence du préfet Cyrille Le Vély, les élus locaux et de nombreuses personnalités. Le président Louis Mussington a souligné l’importance de cette intégration : « Notre île a toujours été une partie intégrante de la réalité régionale. Aujourd’hui, nous officialisons notre engagement vers plus d’unité et de coopération ».

Domicilié à Castries (Sainte-Lucie), l’OECO regroupait jusqu’à présent 11 États et territoires du bassin caribéen. Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines en sont membres depuis la création. Les Îles Vierges Britanniques (1984), Anguilla (1995), la Martinique (2015) et la Guadeloupe (2019) sont membres associés.

Un moment historique pour la région

Attendue depuis plus de dix ans, cette adhésion marque une avancée significative pour Saint-Martin. La cérémonie protocolaire, ponctuée de tableaux artistiques et culturels locaux (danse, chant, poème), a été empreinte d’émotion, avec la signature officielle de l’accord entre Philip J. Pierre et Louis Mussington, suivie de l’ajout du drapeau de Saint-Martin aux côtés de ceux des autres membres. L’hymne de Saint-Martin, interprété par Natisha Hanson, a renforcé la solennité du moment.

Dr Didacus Jules, directeur général de l’OECO, a souligné la portée de cette intégration : « Nos différences linguistiques et culturelles sont une richesse. L’adhésion de Saint-Martin nous amène à un niveau plus haut de compréhension. Nos différences nous rapprochent de l’unité ».

La Première ministre d’Anguilla, Cora Richardson-Hodge, a rappelé les liens historiques entre les deux territoires : « Nos îles sont séparées de seulement 18 minutes, mais nous partageons bien plus : une culture, une histoire, des défis communs. Cette adhésion ne fait que renforcer ce qui existe déjà ».

Un engagement vers plus de coopération

L’adhésion de Saint-Martin à l’OECO, dont la cotisation annuelle est de 201.000€, ouvre des perspectives nouvelles en matière d’éducation, d’économie et d’environnement. Louis Mussington a mis en avant l’importance du bilinguisme et des échanges scolaires avec Sainte-Lucie et Saint-Kitts.

Face aux défis du changement climatique, l’OECO entend renforcer ses actions concrètes : «Ils (les membres de l’OECO ndlr) souhaitent que les actions soient plus concrètes pour accélérer la stratégie. La séance plénière n’est pas juste une chambre de discussions mais la volonté d’être dans l’action », a insisté Mussington lors du point presse.

Le Premier ministre de Sainte-Lucie, Philip J. Pierre, a conclu sur un appel à la solidarité : « Les fondateurs de l’OECO ont eu une vision : s’appuyer l’un sur l’autre et ne pas se laisser figer par les obstacles. Rien ne nous a été offert. Cette nouvelle adhésion marque un moment symbolique dans notre histoire, c’est aussi le temps pour nous de mettre en lumière le rôle de nos membres associés pour façonner l’avenir de notre région ».

Cette 76e séance plénière de l’OECO marque ainsi un tournant pour Saint-Martin et pour toute la région, dans une dynamique de coopération et de progrès partagés. _Vx

