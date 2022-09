Le 1er vice-président de la Collectivité, Alain Richardson et la 2ème vice-présidente, Bernadette Davis en charge respectivement du Développement Economique et du Cadre de Vie, se sont rendus en début de semaine à Paris dans le cadre du colloque annuel de l’Union Sociale pour l’Habitat Outre-mer (USHOM) organisé au Palais du Luxembourg (Sénat). Le secrétaire d’Etat chargé des Outre-mer, Jean-Francois Carenco était également présent.

Le constat est sans équivoque : Saint-Martin n’échappe pas à la crise du logement en Outre-mer et à l’inflation qui s’installe.

Face à cette réalité inquiétante, la Sénatrice, Annick Petrus, est intervenue afin de dresser un bilan de la situation des logements saint-martinois et des vulnérabilités spécifiques à notre territoire.

Depuis 2012, la Collectivité de Saint-Martin est compétente en matière de logement et d’habitat et doit encore actionner pleinement les leviers inhérents à cette compétence.

Pour y parvenir, la nouvelle mandature travaille actuellement à la mise en œuvre d’une véritable politique du logement, durable et adaptée au contexte saint-martinois.

En juin dernier, le 1er vice-président, Alain Richardson était déjà intervenu sur cette thématique lors de la venue de l’USHOM à Saint-Martin, en rappelant que « l’habitat était au cœur des enjeux sociaux du territoire et que la question du logement social devait être prise en main au plus vite. Un travail partenarial a donc été engagé avec nos partenaires sociaux l’ANAH, l’ANRU et Action Logement ».

Même son de cloche pour la sénatrice de Saint-Martin pour qui « l’accompagnement de l’Etat sur ces dossiers prioritaires et sensibles est nécessaire afin d’apporter à nos concitoyens des solutions de logement décentes, adaptées aux besoins locaux et tenant compte du coût de la vie de plus en plus lourd pour les ménages ». _AF

