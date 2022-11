Saint-Martin accueillera une partie de la 15ème Conférence des EPL

La 15ème édition de la Conférence des Entreprises publiques locales (EPL) Outre-mer se déroulera à Saint-Martin et en Guadeloupe du 28 novembre au 2 décembre. Elle aura cette année «une forte dimension politique avec pour thème général la reprise économique et sociale et la résilience des Outre-mer face aux différents enjeux ». 200 participants sont attendus pour ce congrès de tous les outre-mer.

Ils arriveront le dimanche 27 après-midi à Saint-Martin et y passeront une journée. Ils débuteront les travaux lundi lors d’une séance plénière sur le thème de «l’économie mixte, source d’innovation et de résilience au service des territoires». Le préfet Vincent Berton, le président de la COM Louis Mussington et Patrick Jarry, le président de la fédération des EPL prendront la parole. Alain Richardson devrait aussi intervenir en sa qualité de président de la Semsamar.

Ensuite, une visite sur le terrain est prévue par la Semsamar pour apprécier les opérations de réhabilitation suite au passage d’Irma. Plus tard dans l’après-midi, les congressistes prendront l’avion pour la Guadeloupe.

