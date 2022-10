Saint-Barthélemy : D’importants moyens déployés pour retrouver une fillette de 11 ans disparue en mer

Une fillette de onze ans est portée disparue depuis le mardi 25 octobre après avoir chuté dans un trou en bord de mer dans le secteur de « Petit Cul de Sac ». D’après la gendarmerie, la victime a été aspirée dans une cavité, type siphon, au niveau des piscines naturelles.

Depuis mardi, d’importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver la victime, en vain. Les recherches ont repris hier matin. De nombreux services sont engagés : la Gendarmerie Nationale dont des plongeurs, le Service Territorial d’Incendie et de Secours de Saint-Barthélemy ainsi que des renforts venus de Saint-Martin, la SNSM, les services des Gardes-côtes des Douanes de Saint-Martin et la Collectivité de Saint-Barthélemy.

Plusieurs acteurs du secteur privé se sont aussi portés volontaires. Les moyens nautiques engagés depuis avant-hier sont coordonnés par le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Antilles-Guyane. Des renforts sont arrivés hier, notamment depuis la Guadeloupe. Des moyens aériens ont été également mis en œuvre. Un accompagnement psychologique est mené par une équipe du SMUR pour les victimes, leurs parents et les témoins de l’accident. Les services de l’hôpital de Saint-Barthélemy sont alertés pour anticiper tout besoin et une cellule d’écoute est en place.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Saint-Barthélemy afin d’établir les circonstances de ce drame. _AF

