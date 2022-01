SAINT BARTHÉLEMY : 38ème édition du Festival de Musique de St Barth

C’est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Pour celles et ceux qui se laisseraient aller à une visite de l’île voisine, laissez-vous séduire par cet évènement qui fait la part belle à la musique classique et au jazz.

Créé par la violoniste américaine Frances DeBroff, le Festival de Musique de Saint Barthélemy est devenu une institution sur l’île. Les festivités ont débuté ce vendredi 8 janvier avec un spectacle de jazz et de danse, où ces deux arts se mêlent avec subtilité et cohérence. De nombreux artistes internationaux vont se succéder jusqu’au 17 janvier pour emplir les rues de Saint Barth de sons plus mélodieux les uns que les autres. Artistes tels que le percussionniste Jason Marsalis, le célèbre chef d’orchestre Boian Videnoff, le groupe String Trio, la violoniste Tessa Lark encore le Joel Lyssarides Trio, pour ne citer qu’eux, ils viennent des quatre coins du monde, de Londres, de Paris, du Canada, New-York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Chicago, ces dernières grandes villes américaines possédant les plus prestigieuses écoles de musique dont plusieurs de ces virtuoses sont issus. À citer également, la venue de la célèbre soprano Sarah Joy Miller qui sera accompagnée de la mezzo-soprano Daveda Karendas, du baryton Zachary Nelson et du ténor David Miller qui se produiront à deux reprises ce vendredi 14 janvier, à 19h et à 21h, tous dirigés de la baguette de Steven Mercurio pour interpréter des chefs d’œuvre de l’opéra tels que la Traviata et les Noces de Figaro. Le programme est éclectique, entre la soirée orchestrale et le récital de piano mettant à l’honneur Beethoven et Chopin, la nuit de l’opéra et la soirée jazz, le public ne pourra être que conquis par la grande qualité des prestations et la virtuosité des artistes présents.

Cette 38ème édition se clôturera en apothéose le dimanche 16 janvier avec un concert jazz. Les lieux choisis participeront à un voyage musical hors du commun : église anglicane, église catholique de Gustavia, église de Loriens. _Vx

Infos et réservations au Conseil Territorial de St Barth

ou sur le site du Festival www.stbarthmusicfestival.org

Facebook : St Barts Music Festival