Running : Rendez-vous dimanche 13 février pour la 20ème édition des «10km de Saint-Martin » !

L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, organise le dimanche 13 février prochain la 20ème édition des « 10 km de Saint-Martin ». Le départ de la course sera donné à 6h30 aux Terres Basses, pour finir sur le Front de Mer de Marigot après un aller-retour au rond-point d’Agrément.

Cette course ouverte aux coureurs amateurs et aguerris de l’île, propose cette année, à la veille de la Saint-Valentin, en plus des habituels classements en individuel, un classement en couple, avec obligation pour les amoureux d’un bisou sur le podium !

Le classement de cette course en couple s’effectuera en faisant la moyenne des temps des deux coureurs.

A l’instar des années précédentes, des primes seront offertes aussi aux 3 premiers du classement au scratch individuel hommes, et femmes.

Une licence athlétisme ou un certificat de non contre-indication pour la pratique de la course à pieds en compétition seront exigés à l’inscription, qui aura lieu le 12 février de 9h à 12h à la Halle des Sports du stade Jean-Louis Vanterpool. _AF

Contacts : 0690 75 16 85 ou 0690 31 59 03

