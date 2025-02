RUNNING : Nouveaux records pour les 10 km de Saint-Martin

Dimanche dernier, la 21ème édition des 10 km de Saint-Martin, organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin a réuni un nombre record de 180 coureurs, dont 70 femmes, sur le parcours reliant les Terres Basses à Marigot.

Dans une ambiance survoltée après le départ à 6h30, les participants ont tout donné pour tenter de battre les chronos de référence : 33’37 chez les hommes et 39’14 chez les femmes. Mission accomplie pour le martiniquais Fabio Thaly (Golden Star), qui a survolé la course en 32’12, battant le record de plus d’une minute ! Derrière lui, Michel Pradel (Moule Running), vainqueur guadeloupéen de l’édition précédente, termine en 33’00. Cécilia Mobuchon (Golden Star), quant à elle, s’impose brillamment chez les femmes en 36’26, pulvérisant le précédent record féminin. Avec ce niveau de performance et une participation en forte hausse tant au niveau local que régional, cette édition des 10 km de Saint-Martin marque un tournant pour la course et confirme son attractivité croissante. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux défis ! _Vx

Résultats complets de la course : https://urlr.me/4gRUfp

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter