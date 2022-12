RUNNING NIGHT : La soirée des sponsors lance officiellement l’édition 2022

Ce mercredi 7 décembre en soirée, l’association Watt de 9 organisatrice de la Running Night conviait les sponsors et la presse locale à une rencontre afin de présenter l’édition 2022 autour d’un apéro dinatoire au Yacht Club de Marigot.

Cette année, il y aura des nouveautés au programme de la Running Night qui se tiendra ce vendredi 9 décembre avec la course relais pour adultes avec déjà 47 équipes enregistrées et le samedi 10 décembre pour la course relais avec les enfants. Les inscriptions pour cette dernière sont d’ores et déjà clôturées avec 500 petits participants entre 3 et 12 ans, toujours dans la gratuité la plus totale, principe cher à l’organisation. Chaque enfant recevra également un cadeau et une médaille après l’effort.

1000 médailles ont été réalisées pour que chaque coureur, petit ou grand, soit récompensé, pas de perdant à la Running Night. Autre changement pour l’édition 2022, l’inclusion d’équipes de personnes à mobilité réduite. Lors de la soirée des sponsors où les professionnels de métropole, de Martinique, de Guadeloupe et de Saint-Martin ont pu se rencontrer et échanger ensemble après la présentation effectuée par Francky Fazer, président de l’association Watt de 9 et sa fille, Leyla Fazer, directrice, la parole a été donnée à Chantale Thibaut, directrice de l’association Saint Martin Santé qui se réjouit de coordonner cinq de ses membres séniors qui ont formé une équipe, avec comme capitaine une médecin, pour participer à la course relais devenue célèbre. Âgés de 59 à 72 ans pour la doyenne, les cinq coureurs membres de Saint Martin Santé feront fi de leur pathologie pour donner le meilleur d’eux-mêmes, ils s’entrainent d’arrache-pied depuis des semaines. Que l’on soit sénior, souffrant de diabète avec traitement par pompe à insuline, d’hypertension, de la maladie de Parkinson, victime d’un AVC ou portant une prothèse suite une amputation, rien n’arrêtera cette merveilleuse équipe de Saint Martin Santé de concourir à leur mesure à ce grand évènement sportif. Une équipe de la clinique Manioukani sera également de la partie avec la ferme volonté d’effectuer le circuit complet, belle leçon de courage et de détermination. La Running Night, marque déposée depuis 2015, compte un budget sponsoring de 74.700€ qui fut détaillé lors de la soirée de ce mercredi, en toute transparence. Nécessitant une année de préparation, la Running Night honore Saint-Martin et ses habitants, tout en étant la preuve que le sport rassemble, sans discrimination, dans un esprit de fête et de solidarité. _Vx

