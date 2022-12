Running Night 2022 : un succès populaire qui ne se dément pas !

Vendredi et samedi derniers, les rues de Marigot se sont transformées en piste de course avec la 13ème édition de la Running Night, le tout dans une ambiance de fête où la compétition était bon enfant.

305 coureurs ont pris part à la course pour adultes du vendredi soir. Après avoir lacé leurs baskets et ajusté leurs costumes de Noël, les coureurs se sont élancés en relais sous le ciel étoilé de Saint-Martin. Organisée par Watt de 9, la Running Night confirme sa réputation d’évènement sportif fortement attendu par toute la population, de nombreux supporters étaient présents pour encourager les sportifs d’un soir. Pour cette édition 2022, c’est l’équipe Intergeneration Runner qui remporte la première place chez les adultes, suivie de l’équipe Marie Galante en seconde position et l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin qui est monté sur le troisième marche du podium. Grande nouveauté grandement appréciée cette année, la présence de deux équipes de personnes séniors à mobilité réduite qui n’ont pas démérité : Saint Martin Santé qui a terminé la course dans un esprit de solidarité et de fierté en se plaçant à la 56ème position avec des chapeaux de sapin de Noël et des guirlandes illuminant leurs visages heureux et l’équipe Manioukani dont l’émotion était palpable lors de la remise des médailles.

Qui dit Running Night dit concours de costumes, l’équipe Gigi’s Candy Canes s’est démarquée avec un costume de lutin féminin du Père Noël et des dizaines de sucres d’orge distribués dans l’assemblée.

Les Spice repartent avec la deuxième place et les Allumés de Noël la troisième, l’originalité n’aura pas manqué, surtout dans les accessoires.

Véritable engouement général, la Kids Running Night du samedi a été prise d’assaut, l’organisation s’est vue obliger de fermer les inscriptions le lundi 5 décembre face à la large demande.

Et pour cause, ce ne sont pas moins de 505 mini-coureurs qui ont poussé l’effort ce soir-là.

Si chaque participant est reparti avec une médaille symbolique et un cadeau, c’est l’équipe l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin qui fut la plus performante dans le classement.

Si le slogan de la Running Night est désormais connu de tous « Là où la magie de Noël existera toujours », l’édition 2022 l’a une nouvelle fois prouvé ! _Vx

