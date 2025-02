Running : Le succès de la quatrième édition de la Runway Run à l’aéroport Princess Juliana

L’aéroport international Princess Juliana a accueilli avec succès la quatrième édition de la Runway Run, un événement sportif unique réunissant plus de 175 participants issus du personnel aéroportuaire et de ses partenaires

Organisée le weekend dernier dans le cadre du programme de santé interne du PJIAE (Société d’exploitation de l’aéroport international Princess Juliana), cette course de 2,3 km vise à encourager un mode de vie actif et à renforcer l’esprit d’équipe parmi les employés et les parties prenantes.

Représentants des compagnies aériennes, agents de handling et prestataires de services ont tous pris part à cette course matinale dans une ambiance dynamique et conviviale.

Sandy Offringa, présidente du comité d’organisation, a ouvert l’événement avec un message motivant, soulignant l’importance de l’esprit d’équipe et du bien-être physique pour une communauté aéroportuaire performante.

Le départ a été donné à 5h30, avant le début des opérations de l’aéroport, garantissant une expérience sécurisée sur la piste entre Maho et Simpson Bay.

À l’arrivée, les coureurs ont été récompensés par un petit-déjeuner sain, offert par le PJIAE.

Grâce au soutien du département des opérations et des pompiers de l’aéroport, l’événement s’est déroulé sans encombre, consolidant ainsi la Runway Run comme un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de l’aéroport. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter