RUNNING / La Saint-Martinoise : une course 100 % féminine pour se surpasser !

Avis à toutes les sportives et amatrices de challenges ! La 13ᵉ édition de La Saint-Martinoise se tiendra le samedi 8 mars prochain. Cet événement, exclusivement réservé aux femmes, propose une course ou une marche de 5 km à travers Marigot.

Ouverte aux participantes dès 14 ans, cette épreuve invite chacune à se dépasser dans une ambiance conviviale et festive. Pour s’inscrire, une licence FFA ou un Parcours Prévention Santé (https://pps.athle.fr) est requis pour les plus de 18 ans, tandis que les mineures devront fournir un certificat médical. Les inscriptions (12€/$) sont d’ores et déjà accessibles en ligne, et ce jusqu’au 6 mars, sur le site https://sport-timing-caraibes.com.

L’événement débutera par un échauffement collectif à 16h, suivi du départ à 16h30. Après l’effort, un moment de détente et de célébration est prévu avec une session de Socca Fit et une tombola dès 17h30. Cette édition promet d’être un grand moment de partage et d’énergie, avec en prime la possibilité de remporter deux billets Air Antilles. Que ce soit pour le plaisir, pour le défi ou pour le simple bonheur de courir ensemble, cette course 100% féminine portée par l’association Avenir Sportif Club de Saint-Martin est l’occasion idéale de célébrer la Journée internationale des droits des femmes en mouvement et en solidarité. _Vx

Infos : 0690 31 59 03 – 0690 75 16 85

