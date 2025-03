RUNNING / La Saint-Martinoise : un succès qui se répète

Samedi dernier sur le front de mer de Marigot, près de 300 participantes se sont réunies pour parcourir les 5km de course de cette 13e édition de la Saint-Martinoise, portée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Événement exclusivement féminin, organisé chaque année à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Saint-Martinoise, au-delà d’un simple événement sportif local, réunit des femmes venues célébrer la solidarité et le dépassement de soi.

Cette nouvelle édition comptait une marraine de choix en la personne de Virginie Carien, secrétaire générale du Comité Territorial Olympique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (CTOS SBSM).

Vêtues de leur emblématique t-shirt rose fuchsia, les participantes étaient prêtes à en découdre sur la ligne de départ. En tête de peloton, les coureuses, regard déterminé et posture affûtée, ont égayé le départ de leurs acclamations et grands sourires, suivies des marcheuses en fin de cortège.

La course était suivie d’un Socca Fit et d’une tombola avant l’annonce des noms des gagnantes. Dans la catégorie « course », Marine Sabot (22 :00), du club Intergeneration Runners, Desirée Gamiette (23 :09) de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin et Julie Bosc (23 :52) ont remporté les trois premières places du podium.

Du côté des marcheuses, ce sont respectivement Muguette Elice (35 :22 – Intergeneration Runners), Lynn Taylor (35 :51 – IGR) et Marlene Fleming (36 :08) qui ont occupé ces mêmes places.

Magali Jasaron, présidente de l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, conclut l’événement par ces mots : « Pendant longtemps, les femmes ont été interdites de certaines compétitions, notamment la course à pied. Nous sommes heureuses de voir que chaque année, le nombre de participantes augmente et que les femmes adhèrent toujours plus au concept ».

