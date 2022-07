RUGBY : Rachel Masi devient la première femme présidente d’un club de rugby dans la Caraïbe

Après la démission de Philippe Salva, ancien président du club Archiball Rugby Saint-Martin, en juin dernier, Rachel Masi est élue à l’unanimité présidente.

«Je suis devenue non seulement la première femme présidente d’un club de rugby dans les Antilles mais aussi la première femme présidente d’un club Archi dans l’ensemble de la France». Avant de prendre ses fonctions, Rachel Masi a toujours montré un dévouement au ballon ovale, et au club des Archis. D’abord en coachant les petites sections, U6, U8 et U10 et en rejoignant les féminines sur le terrain.

À la tête du club depuis peu, Rachel Masi ne tarde pas à partager les projets à venir pour les Archis. Après la bonne saison de l’école de rugby cette année, la présidente souhaite prôner la continuité de ces résultats. Tout d’abord en gonflant les effectifs de la section féminine, partie de l’idée d’un groupe de 4 à 5 jeunes femmes. Celles qu’on surnomme les «Archigirls». «Là, nous voulons monter une équipe solide et pouvoir attirer plus de jeunes et créer une équipe cadette», confiait Rachel. Enfin, pour la catégorie senior, la présidente espère mener ces gentlemen vers un titre dans le championnat élite ou le championnat de Guadeloupe. Tout le travail de cette nouvelle saison consistera aussi à diffuser la passion de l’ovalie à l’extérieur du club. Evènements beach rugby, journées découvertes, ou encore Coupe du monde de rugby féminin – entre autres. _Pc

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui