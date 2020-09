Rugby : Les jeunes des Archiballs font leur rentrée

Après une dernière saison contrariée par la pandémie de Covid-19, le terrain de Bellevue sera prêt à accueillir, le samedi 12 septembre dès 9h00, toutes les catégories de l’école de rugby.

Cette année, les Archiballs innovent avec la création d’une nouvelle catégorie, le Baby Rugby, qui s’adresse aux enfants de 3 ans révolus à 5 ans. Le baby Rugby est une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite enfance. Cela permet aussi de participer à l’éducation de l’enfant, et de lui donner le goût des activités physiques dès son plus jeune âge.

Cette catégorie développera les capacités motrices, sociales et affectives qui sont les fondations des valeurs rugbystiques.

L’activité permet aussi aux parents et aux enfants de partager un moment privilégié. Le Baby Rugby est intégré dans un projet éducatif correspondant aux apprentissages de l’école maternelle et du sport, principalement centré sur des jeux, des ateliers de motricité multisports, qui participent au développement de l’enfant, selon les propos de Didier Retière, directeur technique national a la FFR.

Pour de plus amples informations, les Archiballs seront présents au Forum de la rentrée, qui se tiendra à la Baie Orientale, le samedi 5 septembre, ou bien contacter Jérôme Dubernet au 0690 77 38 97.