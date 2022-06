RUGBY : Les Archigirls ont besoin d’étoffer leur effectif !

Les Archigirls ont besoin de sang neuf pour la prochaine saison 2022-2023, alors si ce sport vous attire, c’est le moment de sauter le pas !

Que vous ayez déjà tâté le ballon ovale ou non, vous serez les bienvenues dans la grande famille des Archiball et Archigirls à venir partager des moments inoubliables autour de cette discipline sportive qui attire de plus en plus d’adeptes.

Pas de niveau ou d’âge requis, juste une bonne dose de motivation et l’envie de partager des émotions fortes dans un groupe soudé.

« Après une saison 2021/2022 prometteuse, nous souhaitons élargir notre team de choc afin de défendre les couleurs saint-martinoises et s’imposer dans le rugby féminin aux Antilles. N’hésitez pas à nous rejoindre » souligne Fanny des Archigirls.

Les entraînements ont lieu tous les samedis matins à 10 heures au stade de Bellevue durant l’été et le mardi à 19 heures tout au long de la saison. _AF

Pour un premier contact et plus d’informations: Fanny 06.90.22.43.41

