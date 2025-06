Rugby : Les Archiball soufflent leurs 40 bougies

Samedi 28 juin 2025, l’emblématique club de rugby de Saint-Martin célèbre 4 décennies de sport, de passion et de partage. Ouverte à tous, cette grande fête sera rythmée par des tournois, des animations et de la musique.

Le rugby à Saint-Martin a une histoire, et elle s’écrit depuis 1985 sous les couleurs rouge et bleu de l’Archiball Rugby Club.

C’est Maurice Tardits, ancien Archiball pro dans l’équipe de Pau qui, suivi de quelques joueurs à cette époque, décide de co-fonder, avec Patrick Gréa, l’unique club de l’île.

“Depuis, le rugby a connu de profonds changements. La sécurité des joueurs est largement renforcée, le baby rugby et le rugby féminin se démocratisent et, il y a deux ans, la création de la section loisir promet de jouer en toute sécurité, à 5”, confie Rachel Masi, présidente du club et coach.

Pour marquer cet anniversaire historique, le club organise une journée exceptionnelle au stade de Bellevue.

“Les anciens Archiball se joindront à nous pour l’occasion. Quand on fait partie des Archi, on en fait partie pour toujours.

Les liens sont forts entre les bénévoles et les passionnés”, ajoute Rachel. Dès 10h, les festivités débuteront avec des tournois loisirs et entreprises, ouverts à tous.

Grillades, tombola et jeux gonflables feront aussi partie de la fête. À 15h, place au sport avec la finale du Top 14. Puis dès 17h, concert live de SCUD, suivi du DJ set d’EDGE jusqu’à 22h.

“On reçoit beaucoup de soutien de la part de nos partenaires et on espère faire encore mieux la saison prochaine et améliorer l’aménagement du terrain pour recevoir comme il se doit les différentes compétitions et gagner les titres de champion !”, conclut la présidente. _LM