Rugby à 7 (Tournoi Antilles-Guyane – de 19 ans) : Quatre jeunes des Archiball s’illustrent avec la sélection de Guadeloupe

Le week-end dernier avait lieu le traditionnel tournoi Antilles-Guyane des moins de 19 ans Rugby à 7 masculin sur la commune de Goyave. Quatre joueurs du club des Archiball de Saint-Martin figuraient dans la sélection de Guadeloupe.

Ce tournoi est ce qu’il se fait de mieux dans le territoire français de la Caraïbe puisqu’il rassemble les meilleurs joueurs des clubs de Guadeloupe, de Martinique et la Guyane, sous forme de sélections respectives.

Pour comprendre l’ampleur de la tâche à accomplir, les matchs se déroulent sur grand terrain, 7 contre 7, avec les mêmes règles en vigueur que pour le rugby à 15, soit placage autorisé sur le porteur de balle, touche et mêlée 3 contre 3 disputées, et avec coup de pied de déplacement.

Les matchs se disputent en 2 mi-temps de 7 minutes avec 5 remplaçants possibles.

Ceux qui ont pratiqué un sport collectif sur grand terrain pourront s’étonner d’un tel espace libre avec si peu de pratiquants, mais c’est ce qui attendait nos 4 sélectionnés du comité de Guadeloupe, provenant du club des Archiball Rugby de Saint-Martin.

Majoritairement formés au club, nos 4 Archiball eurent la dure tâche et le plaisir à la fois de se confronter à ce qui se fait de mieux dans la Caraïbe.

Cette sélection Guadeloupéenne a donné toutes ses forces lors des 4 matchs, mais la sélection de Martinique était trop puissante, et trop athlétique.

La deuxième place était à juste raison la leur, tant le niveau était élevé, et le bouclier resta dans les bras des Martiniquais.

Evan et Sébastien, issus de l’école de rugby, Maxence totalement novice il y a 2 ans, et Mathis plus expérimenté, arrivé au

club il y a quelques années, avec beaucoup de modestie, ont compris que le travail à fournir est important tant sur le plan physique que technique et que l’année prochaine, ils seront moins surpris par la vitesse de jeu, et reviendront, si l’opportunité se représente, avec une expérience non des moindres.

Tous le disent, cette nouvelle expérience n’aurait pas été possible sans les copains des Archiball de Saint Martin : « sans l’équipe, on est rien, finalement. On a était surpris par l’annonce dans la sélection, on se devait d’être à la hauteur pour les copains restés à Saint-Martin ».

Leur coach aime à ajouter qu’ils le méritaient tant ils ont galéré depuis ces dernières années de vache maigre (ndlr: Irma, Covid).

Ils ont cru au projet, cru en leur force, et savent que rien n’arrive par hasard. Le travail a porté ses fruits au fil des entraînements, appuyé aussi par l’aide très précieuse des séniors et de son staff qui les ont faits progresser indéniablement.

Ils se sont nourris de cette expérience, ils ont gagné en maturité, et se sont adaptés rapidement à la stratégie demandée.

Bravo à eux, nous sommes fiers qu’ils aient représenté les couleurs des Archiball.

41 vues totales, 41 vues aujourd'hui